Обсуждено дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей в Азербайджане

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев встретился с представителями Общественного объединения "Ассоциация финтех Азербайджана".

На встрече обсуждено обеспечение безопасности и инклюзивности в сфере цифровых платежей, эффективное устранение вызовов, а также дальнейшее совершенствование инфраструктуры, состоялся обмен мнениями о стратегических инициативах, которые будут способствовать расширению цифровых платежных систем с развитием финтех-экосистемы.