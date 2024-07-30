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Обсуждено дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей в Азербайджане

Обсуждено дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей в Азербайджане В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей.
Финансы
30 июля 2024 г. 16:27
Обсуждено дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей в Азербайджане

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили дальнейшее совершенствование инфраструктуры цифровых платежей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев встретился с представителями Общественного объединения "Ассоциация финтех Азербайджана".

На встрече обсуждено обеспечение безопасности и инклюзивности в сфере цифровых платежей, эффективное устранение вызовов, а также дальнейшее совершенствование инфраструктуры, состоялся обмен мнениями о стратегических инициативах, которые будут способствовать расширению цифровых платежных систем с развитием финтех-экосистемы.

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