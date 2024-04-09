В ЦБА обсудили "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы"

"Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы" обсудили в Центральном банке".

"Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы" обсудили в Центральном банке Азербайджана".

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "X".

"Сегодня мы в очередной раз встретились со специалистами-экономистами в ЦБ. Обсудили вопросы, стоящие на повестке дня финансового сектора. Также подготовленная ЦБ "Стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы" была одной из основных тем обсуждения. Считаю, что налаживание взаимного диалога с экспертами внесет большой вклад в этом направлении", - отметил он.