О нас

В ЦБА обсудили "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы"

В ЦБА обсудили "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы" "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы" обсудили в Центральном банке".
Финансы
9 апреля 2024 г. 22:19
В ЦБА обсудили Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы

"Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы" обсудили в Центральном банке Азербайджана".

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "X".

"Сегодня мы в очередной раз встретились со специалистами-экономистами в ЦБ. Обсудили вопросы, стоящие на повестке дня финансового сектора. Также подготовленная ЦБ "Стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы" была одной из основных тем обсуждения. Считаю, что налаживание взаимного диалога с экспертами внесет большой вклад в этом направлении", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası” müzakirə olunub

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi