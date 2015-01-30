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    Обсуждается внедрение новых инвестиционных инструментов на страховом рынке Азербайджана

    В Ассоциации страховщиков Азербайджана прошла встреча с экспертами ЕБРР

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) состоялась встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

    Как сообщает Report, на встрече принимали участие председатель АСА Орхан Байрамов, генеральный менеджер ЕБРР по местным валютам и рынкам капитала Мэтью Саал и советник по рынкам финансов и капитала Марк Маккарти.

    В ходе встречи были обсуждены ситуация и процессы, идущие на страховом рынке Азербайджана, нововведения и перспективы развития рынка. Стороны также обсудили деятельность по созданию инвестиционной среды на рынке страхования, инвестиционные возможности на рынке страхования жизни и не-жизни, а также возможности внедрения новых инвестиционных инструментов. 

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