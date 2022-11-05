О нас

Обслуживать карты "Мир" отказался 13-й банк Кыргызстана

Обслуживать карты "Мир" отказался 13-й банк Кыргызстана Кыргызский Капитал-банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Это уже 13-й банк страны, отказавшийся принимать карты "Мир".
Финансы
5 ноября 2022 г. 16:48
Обслуживать карты Мир отказался 13-й банк Кыргызстана

Кыргызский Капитал-банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Это уже 13-й банк страны, отказавшийся принимать карты "Мир".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, о причине этого решения в сообщении банка не говорится.

Теперь Капитал-банк не принимает российские карты в банкоматах и POS-терминалах, а также не обслуживает по этим картам клиентские переводы в рамках Национальной системы платежных карт.

За последние два месяца принимать карты "Мир" по разным причинам отказались такие банки Кыргызстана, как Айыл-банк, Кыргызско-Швейцарский банк, Халык-банк и т.д.

15 сентября Минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку российской платежной системы "Мир" за рубежом. После этого карты системы перестали обслуживать банки Турции, Узбекистана и Вьетнама. Власти Шри-Ланки, пообещавшие ввести систему "Мир", отказались от этой идеи в середине октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi