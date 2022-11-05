Обслуживать карты "Мир" отказался 13-й банк Кыргызстана

Кыргызский Капитал-банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Это уже 13-й банк страны, отказавшийся принимать карты "Мир".

Кыргызский Капитал-банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Это уже 13-й банк страны, отказавшийся принимать карты "Мир".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, о причине этого решения в сообщении банка не говорится.

Теперь Капитал-банк не принимает российские карты в банкоматах и POS-терминалах, а также не обслуживает по этим картам клиентские переводы в рамках Национальной системы платежных карт.

За последние два месяца принимать карты "Мир" по разным причинам отказались такие банки Кыргызстана, как Айыл-банк, Кыргызско-Швейцарский банк, Халык-банк и т.д.

15 сентября Минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку российской платежной системы "Мир" за рубежом. После этого карты системы перестали обслуживать банки Турции, Узбекистана и Вьетнама. Власти Шри-Ланки, пообещавшие ввести систему "Мир", отказались от этой идеи в середине октября.