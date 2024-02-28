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Общий объем платежей банковскими картами в Азербайджане увеличился на 56%

Общий объем платежей банковскими картами в Азербайджане увеличился на 56% В прошлом году в Азербайджане банковскими картами произведены платежи на сумму 88,1 млрд манатов, что на 56% больше, чем в 2022 году.
Финансы
28 февраля 2024 г. 17:29
Общий объем платежей банковскими картами в Азербайджане увеличился на 56%

В прошлом году в Азербайджане банковскими картами произведены платежи на сумму 88,1 млрд манатов, что на 56% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре цифровых платежей" Центрального банка Азербайджана за 2023 год.

Согласно документу, 49 млрд манатов годовых платежей были безналичными, что в два раза больше, чем год назад.

Так, за год удельный вес безналичных расчетов во внутригосударственных операциях увеличился на 12,4 процентных пункта и достиг 55,6%.

Большая часть безналичных расчетов пришлась на долю операций электронной коммерции. За отчетный период число сделок электронной торговли увеличилось в 2,2 раза до 563,4 млн манатов, а общая сумма увеличилась в 2,1 раза, до 39,2 млрд манатов.

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Версия на английском языке Total amount of bank card payments in Azerbajan up by 56%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank kartları ilə ödənişlərin ümumi məbləği 56 % artıb

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