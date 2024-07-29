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Общий госдолг Азербайджана к началу 2025 года превысит 28 млрд манатов

Общий госдолг Азербайджана к началу 2025 года превысит 28 млрд манатов Общий государственный долг Азербайджана к началу 2025 года превысит 28 миллиардов манатов.
Финансы
29 июля 2024 г. 22:44
Общий госдолг Азербайджана к началу 2025 года превысит 28 млрд манатов

Общий государственный долг Азербайджана к началу 2025 года превысит 28 миллиардов манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства финансов об ожиданиях на конец года.

По прогнозам ведомства, к 1 января 2025 года внешний госдолг Азербайджана ожидается на уровне 5 млрд 214,4 млн долларов США, внутренний госдолг - 19 млрд 310,8 млн манатов, общий госдолг составит 28 млрд 175,2 млн манатов.

Ожидается, что с начала следующего года будут осуществлены выплаты кредиторам 49,1% от суммы внешнего госдолга в течение 5 лет, 44,7 % - 5-10 лет и 6,2 % - более 10 лет.

Новые долговые обязательства, привлекаемые по внешнему госдолгу, предусматривают соответствующую базовую ставку 0,8 % сроком до 10 лет, 1 % на период от 10 до 20 лет, а на срок свыше 20 лет - 1,2 %.

На 1 января 2025 года 53 % внутреннего госдолга будут составлять государственные облигации, выпущенные на внутренних финансовых рынках. По прогнозам, к концу года 19,5 % государственных облигаций в обращении будут приходиться на однолетние облигации, 72,6 %-на 2-3-летние и 7,9 % - на 5-7-летние.

По прогнозам, к концу года из общего объема гособлигаций, находящихся в обращении, 19,5 % будут приходиться на однолетние, 72,6 % - на 2-3-летние и 7,9 % - на 5-7-летние облигации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ümumi dövlət borcu 2025-ci ilin əvvəlində 28 milyard manatı ötəcək

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