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Вугар Абдуллаев: Общественность информируется о продажах недвижимости Bank Standard

Общественность информируется о продажах недвижимости Bank Standard

Исполняющий обязанности исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев ответил на обвинения, выдвинутые председателем Кредиторского комитета Bank Standard, юристом Акрамом Гасановым.

Как сообщает Report, В.Абдуллаев заявил, что они заинтересованы в продаже имущества банка и погашении кредитов не меньше кредиторов.

"До сегодняшнего дня в правоохранительные органы поступили обращения о погашении кредитов на 600 млн манатов. Информация об этом является тайной следствия и поэтому не разглашается. Информация о том, что имущество не продается, не отражает действительность. Общественность информируется о проданной недвижимости", - сказал он.

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