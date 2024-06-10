Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до 86,79 трлн долларов

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7% и составило 86,79 трлн долларов.

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7% и составило 86,79 трлн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

Этому способствовали такие факторы, как снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков. В результате показатель отыграл снижение по итогам 2022 года (на 3,6%) и превзошел рекордный уровень 2021 года, который составлял почти $86 трлн.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) за период 2016-2023 гг. составили 4,6%. Число состоятельных людей в прошлом году повысилось на 5,1% и достигло 22,828 млн.