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Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до 86,79 трлн долларов

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до 86,79 трлн долларов Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7% и составило 86,79 трлн долларов.
Финансы
10 июня 2024 г. 17:00
Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до 86,79 трлн долларов

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7% и составило 86,79 трлн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

Этому способствовали такие факторы, как снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков. В результате показатель отыграл снижение по итогам 2022 года (на 3,6%) и превзошел рекордный уровень 2021 года, который составлял почти $86 трлн.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) за период 2016-2023 гг. составили 4,6%. Число состоятельных людей в прошлом году повысилось на 5,1% и достигло 22,828 млн.

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