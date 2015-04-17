​Общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан) состоится в мае

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ 29 мая 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан). Как сообщили Report в пресс-службе банка, собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка ВТБ (Азербайджан) по адресу: г.Баку, пр.Хатаи, дом 38.

Повестка дня включает в себя вопросы по рассмотрению финансовой отчетности банка за 2014 год, предложение о распределении прибыли банка за 2014 год и выплате дивидендов. Кроме того, акционеры также обсудят вопрос об утверждении новой редакции "Правил об обнародовании (раскрытии) коммерческих интересов ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)".

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.