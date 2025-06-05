Общая сумма гособлигаций в обращении в Азербайджане увеличилась на 47%

Общая сумма гособлигаций в обращении в Азербайджане увеличилась на 47%

Общая сумма государственных облигаций в обращении в Азербайджане увеличилась в 2024 году на 47% по сравнению с 2023 годом и достигла 9 млрд 353 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, в прошлом году Министерство финансов провело 58 аукционов по размещению государственных облигаций на Бакинской фондовой бирже (БФБ). Объем первичного рынка гособлигаций в отчетный период вырос на 28%, до 4 млрд 790 млн манатов.

Кроме того, в 2024 году ЦБА провел 93 аукциона по размещению нот на БФБ. По сравнению с 2023 годом объем рыночных операций с нотами сократился на 49% и составил 1 млрд 988 млн манатов.