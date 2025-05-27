Общая сумма дебиторской задолженности по госкапиталовложениям достигла 188,6 млн манатов

Общая сумма дебиторской задолженности по госкапиталовложениям достигла 188,6 млн манатов

На конец 2024 года дебиторская задолженность по государственным капиталовложениям составила 188,6 млн манатов по 22 заказчикам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, 31,3 млн манатов из этой суммы образовались за счет перечисления неиспользованных средств на аккредитивный счет по 4 заказчикам. В частности, на конец года на аккредитивный счет было переведено 28,7 млн манатов по 1 секретному учреждению, 7,4 млн манатов - по ОАО "Азерэнержи", 4,6 млн манатов - по Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана и 0,2 млн манатов - по ООО "Baku Bus".

"Существующая дебиторская задолженность, составляющая 7% от общих инвестиционных расходов в затратах на государственные капиталовложения, на 1,1% сформировалась из-за перевода средств на аккредитивный счет", - говорится в заключении.

53,4% дебиторской задолженности приходится на 3 заказчиков, в том числе 48,7 млн манатов или 25,8% - на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, 28 млн манатов или 14,8% - на Министерство науки и образования, 23,97 млн манатов или 12,7% - на ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и др.

Анализ, проведенный Счетной палатой, выявил, что хотя Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана показало наличие дебиторской задолженности в размере 43,3 млн манатов в системе Государственного казначейства за счет авансовых платежей по 16 проектам, в представленных отчетных данных эта сумма была закрыта стоимостью выполненных работ.