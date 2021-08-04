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Общая стоимость безналичных платежей в Азербайджане выросла на 56%

Общая стоимость безналичных платежей в Азербайджане выросла на 56% В первом полугодии текущего года объем платежей с использованием банковских карт в Азербайджане составил 15,9 млрд манатов, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
4 августа 2021 г. 12:49
Общая стоимость безналичных платежей в Азербайджане выросла на 56%

В первом полугодии текущего года объем платежей с использованием банковских карт в Азербайджане составил 15,9 млрд манатов, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центробанка Азербайджана.

Cогласно данным, в отчетном периоде 4,5 млрд манатов пришлось на безналичные платежи. Это на 55,6% больше, чем год назад.

За последний год удельный вес безналичных расчетов в операциях в пределах страны вырос на 6 п.п. - до 28,1%.

В целом, за отчетный период на каждую 100 манатов пришлось 28 манатов безналичных и 72 маната наличных операций. В первом полугодии прошлого года эти показатели составляли 22 и 78 манатов соответственно.

Большая часть безналичных расчетов с картами приходится на операции электронной коммерции. За отчетный период количество операций электронной торговли увеличилось на 40,3% - до 43,2 млн единиц, а общая стоимость - на 35,6% - до 2,4 млрд манатов.

В январе-июне 2021 года количество операций, осуществляемых через POS-терминалы в хозяйствующих субъектах, увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 42,7 млн единиц, а общая стоимость составила 1,8 млрд манатов (рост на 85,3%). Количество и общая стоимость бесконтактных платежей, осуществляемых через POS-терминалы, превысили показатели прошлого года в 4,2 и 6,6 раза соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin ümumi dəyəri 56% artıb

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