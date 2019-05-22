 Наверх

На закупку оборудования и вагонов для Бакметрополитена потрачено 170 млн манатов

Оборудование и вагоны для Бакметрополитена за 170 млн манатов

На реализацию инфраструктурных проектов в структуре расходов по государственным капиталовложениям в Азербайджане было направлено 2996,4 млн манатов в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета за 2018 год".

На проектирование и строительство автодорог, дорожной инфраструктуры выделено 792,4 млн манатов

В отчетном году на строительные и реконструкционные работы, закупку новых вагонов и оборудования для ЗАО "Бакинский метрополитен" в структуре расходов на государственные капиталовложения выделено 165,7 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi