На закупку оборудования и вагонов для Бакметрополитена потрачено 170 млн манатов

На реализацию инфраструктурных проектов в структуре расходов по государственным капиталовложениям в Азербайджане было направлено 2996,4 млн манатов в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета за 2018 год".

На проектирование и строительство автодорог, дорожной инфраструктуры выделено 792,4 млн манатов

В отчетном году на строительные и реконструкционные работы, закупку новых вагонов и оборудования для ЗАО "Бакинский метрополитен" в структуре расходов на государственные капиталовложения выделено 165,7 млн манатов.