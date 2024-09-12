Оборот, зарегистрированный через новое поколение ККМ в Нахчыване, вырос в 2 раза

17:06

В январе-августе текущего года оборот объектов торговли и услуг посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Нахчыванской Автономной Республике составил 261,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 136,2 млн манатов или в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К 1 сентября 2024 года на объектах в НАР установлено 3 780 ККА нового поколения.

По данным ведомства, в рамках проекта "Возврат НДС" потребителям в Нахчыване до сих пор возвращено более 1,8 млн манатов. За 8 месяцев этого года сумма возврата составила 914,6 тыс. манатов, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.