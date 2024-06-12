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Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился почти на 62%

Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился почти на 62% В первом квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 690,9 млн долларов США.
Финансы
12 июня 2024 г. 14:44
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился почти на 62%

В первом квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 690,9 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период в результате превышения экспорта туристических услуг (359,1 млн долларов США) над импортом (331,9 млн долларов США) сложился профицит в размере 27,2 млн долларов США. За этот период количество граждан Азербайджана, побывавших за рубежом, увеличилось на 31,7%, а количество иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, - на 39,2%.

77,6% стоимости туристических услуг, оказанных зарубежными странами резидентам Азербайджана, были связаны с личными визитами.

За последний год стоимость оказанных нерезидентам строительных услуг в ненефтяном секторе снизилась на 56,8% до 5 млн долларов США. Стоимость других деловых услуг, оплачиваемых нерезидентам в ненефтяном секторе, снизилась на 3,8% до 325,9 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 62 % artıb

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