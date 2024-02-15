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Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана увеличился более чем на 10%

Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана увеличился более чем на 10% В прошлом году оборот в ненефтяном секторе Азербайджана вырос более чем на 10,2%, по НДС - более чем на 10,6%, по электронным счет-фактурам - более чем на 15,6%.
Финансы
15 февраля 2024 г. 11:33
Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана увеличился более чем на 10%

В прошлом году оборот в ненефтяном секторе Азербайджана вырос более чем на 10,2%, по НДС - более чем на 10,6%, по электронным счет-фактурам - более чем на 15,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на сегодняшнем форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

"В 2023 году оборот по контрольно-кассовой технике нового поколения, играющей важную роль в обеспечении прозрачности, достиг 22 млрд манатов", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil sector turnover up by over 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə dövriyyə 10 %-dən çox artıb

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