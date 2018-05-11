Оборот розничных сетей Азербайджана достиг почти 11 млрд манатов за 4 месяца

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 10,9 млрд манатов, что на 2,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 5,5 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 5,4 млрд манатов - непродовольственные товары. Стоимостной объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 1,9% и 3,1% по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,2% средств на продовольственные товары, 5% - напитки и табачные изделия, 17,7% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,3% - электрические товары и мебель, 5,8% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18% - иные непродовольственные товары.

В январе-апреле 13,5% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 52,4% - индивидуальными предпринимателями, 34,1% - на рынках и ярмарках. Продажи торговыми учреждениями в реальном выражении увеличились на 21%, индивидуальными предпринимателями – 0,3%, на рынках и ярмарках объемы продаж снизились на 0,2%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 278 манатов, что в номинальном выражении на 14,5 манатов больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 139,6 маната, непродовольственных товаров – 138,4 маната.