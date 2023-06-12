Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

В январе-мае текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 20,8 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 8,8 млрд манатов.

В январе-мае текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 20,8 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 8,8 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 2,9%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 2%, непродовольственным товарам - на 4,1%.

За отчетный период покупатели потратили 52,9% средств на продукты питания, 4,7% - напитки и табачные изделия, 12,7% - текстильные изделия, одежду и обувь, 5,7% - бензин и дизельное топливо, 4,4% - электротовары и мебель, 2,5% - фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1% - на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 16,1% - на другие непродовольственные товары.

В розничной торговой сети один житель страны в среднем потратил в месяц 409,7 маната, в том числе на напитки и табачные изделия 253,8 маната, непродовольственные товары - 173,9 маната.