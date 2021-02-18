Оборот общественного питания в Азербайджане снизился более чем в 3 раза

В январе этого года оборот общественного питания в Азербайджане снизился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,5 млн манатов.

В январе этого года оборот общественного питания в Азербайджане снизился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, часть месячного оборота в размере 14,9 млн манатов или 42% сформировалась за счет юридических лиц. Это в 3,1 раз меньше, чем год назад.

В частном секторе 42,8% оборота общественного питания приходится на юридических лиц, 57,2%- на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.