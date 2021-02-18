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Оборот общественного питания в Азербайджане снизился более чем в 3 раза

Оборот общественного питания в Азербайджане снизился более чем в 3 раза В январе этого года оборот общественного питания в Азербайджане снизился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,5 млн манатов.
Финансы
18 февраля 2021 г. 16:54
Оборот общественного питания в Азербайджане снизился более чем в 3 раза

В январе этого года оборот общественного питания в Азербайджане снизился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, часть месячного оборота в размере 14,9 млн манатов или 42% сформировалась за счет юридических лиц. Это в 3,1 раз меньше, чем год назад.

В частном секторе 42,8% оборота общественного питания приходится на юридических лиц, 57,2%- на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 3 dəfədən çox azalıb

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