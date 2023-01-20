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Оборот общепита в Азербайджане вырос на 37%

Оборот общепита в Азербайджане вырос на 37% В 2022 году оборот общественного питания в Азербайджане по сравнению с прошлым годом увеличился в реальном выражении на 37% и составил 1 млрд 586 млн манатов.
Финансы
20 января 2023 г. 10:49
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 37%

В 2022 году оборот общественного питания в Азербайджане по сравнению с прошлым годом увеличился в реальном выражении на 37% и составил 1 млрд 586 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 49,6% оборота общественного питания в частном секторе приходится на юридических лиц, 50,4% - на физических лиц.

За отчетный период 10,6 млн манатов оборота общепита пришлось на долю государственного, 1 млрд 575,4 млн манатов - негосударственного сектора.

Оборот юридических лиц вырос на 33,5% по сравнению с 2021 годом и составил 793,3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 37 % artıb

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