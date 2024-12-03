Оборот национальной платежной системы в Азербайджане за три года вырос почти в 4 раза

Оборот национальной платежной системы в Азербайджане за три года вырос почти в 4 раза

За последние три года в Азербайджане объем операций через национальную платежную систему увеличился в 3,6 раза, достигнув 606 млрд манатов за первые десять месяцев текущего года.

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За последние три года в Азербайджане объем операций через национальную платежную систему увеличился в 3,6 раза, достигнув 606 млрд манатов за первые десять месяцев текущего года. Как сообщает Report, такие данные представил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на VIII Международном банковском форуме в Баку. По его словам, в 2024 году 63,8% всех безналичных операций проводились в стране с использованием платежных карт. "Надежное и устойчивое развитие банковской отрасли во многом зависит от конкурентоспособности и постоянного совершенствования цифровой платежной экосистемы", - подчеркнул Нуриев. Подпишитесь на наш Telegram канал