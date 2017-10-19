Оборот Национального депозитарного центра вырос на 16%

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за январь-сентябрь 2017 года зарегистрировано 2 797 сделок.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 642 единицы или 29,8% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За первые 9 месяцев 64,3% или 1 798 сделок заключены на бирже, 11,2% или 313 – вне биржи, 24,5% или 686 – по дополнительной эмиссии (на первичном рынке). Число биржевых сделок в годовом исчислении увеличилось на 12% или 193 единицы, внебиржевых сделок - на 4,3% или 13 единиц, сделок по дополнительной эмиссии – в 2,7 раза или 436 единиц.

Общая сумма сделок за отчетный период составила 5 593 552 317 манатов. Это на 16,3% или 782 371 259,4 маната больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

За анализируемый период 10,2% или 569 009 327 манатов составила стоимость биржевых сделок, 13% или 725 862 010 манатов – внебиржевых, 76,8% или 4 298 680 980 манатов - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот вырос в 3,8 раза или 419 900 212 манатов, внебиржевой – в 3,5 раза или 517 683 860 манатов, оборот по допэмиссии сократился на 3,5% или 155 212 813 манатов.

За 9 месяцев НДЦ заключил контракты с 23 эмитентами. Это на 43,9% или на 18 единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.