Оборот Национального депозитарного центра увеличился на 89%

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за январь-июнь 2017 года зарегистрировано 1 709 сделок.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 285 единиц или 20% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За первые 6 месяцев 68,8% или 1 176 сделок заключено на бирже, 11,5% или 196 – вне биржи, 19,7% или 337 – по дополнительной эмиссии (на первичном рынке). Число биржевых сделок в годовом исчислении увеличилось на 10,3% или 110 единиц, внебиржевых сделок - на 18,8% или 31 единицу, сделок по дополнительной эмиссии - на 74,6% или 144 единицы.

Общая сумма сделок за отчетный период составила 3 117 251 745 манатов. Это на 88,9% или 1 466 785 624 маната больше, чем в январе-июне прошлого года.

За анализируемый период 13,73% или 427 947 636 маната составила стоимость биржевых сделок, 14,83% или 462 315 904 маната – внебиржевых, 71,44% или 2 226 988 205 манатов - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот вырос в 3,56 раза или 307 607 691 манат, внебиржевой – в 3,61 раза или 334 182 385 маната, оборот по допэмиссии - на 58,84% или 824 995 548 маната.

За первые 6 месяцев НДЦ заключил контракты с 16 эмитентами. Это на 53% или на 18 единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.