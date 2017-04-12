Оборот Национального депозитарного центра увеличился на 21%

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за январь-март 2017 года зарегистрировано 798 сделок.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 296 единиц или 59% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За три первых месяца 73,3% или 585 сделок заключено на бирже, 14,5% или 116 – вне биржи, 12,2% или 97 – по дополнительной эмиссии (на первичном рыке). Число биржевых сделок в годовом исчислении снизилось на 69,1% или 239 единиц, внебиржевых сделок - на 13,7% или 14 единиц, сделок по дополнительной эмиссии увеличилось в 2,3 раза или 43 единицы.

Общая сумма сделок за отчетный период составила 1 531 998 403 манатов. Это на 21,4% или 269 852 401 манат больше, чем в январе-марте прошлого года.

За анализируемый период 14,7% или 224 918 425 манатов составила стоимость биржевых сделок, 12,1% или 185 124 878 манатов – внебиржевых, 73,2% или 1 121 955 100 манатов - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот вырос в 2,4 раза или 130 473 022 манат, внебиржевой – на 67,6% или 74 696 112 манатов, оборот по допэмиссии - на 6,1% или 64 683 267 маната.

За первые 3 месяца НДЦ заключил контракты с 7-ю эмитентами. Это на 53,3% или 8 единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.