Оборот Национального депозитарного центра сократился на 20%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за январь-июль 2017 года зарегистрировано 2 079 сделок.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 405 единиц или 24,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За первые 7 месяцев 67,1% или 1 394 сделки заключены на бирже, 12,5% или 260 – вне биржи, 20,4% или 425 – по дополнительной эмиссии (на первичном рынке). Число биржевых сделок в годовом исчислении увеличилось на 10,3% или 124 единиц, внебиржевых сделок - на 39,8% или 74 единицы, сделок по дополнительной эмиссии - на 95% или 207 единиц.

Общая сумма сделок за отчетный период составила 3 719 789 931 манат. Это на 19,5% или 900 332 525 маната меньше, чем в январе-июле прошлого года.

За анализируемый период 13,36% или 496 930 561 манат составила стоимость биржевых сделок, 12,67% или 471 156 775 маната – внебиржевых, 73,97% или 2 751 702 595 манатов - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот вырос в 4,13 раза или 376 590 616 манатов, внебиржевой – в 3,54 раза или 337 957 521 маната, оборот по допэмиссии сократился на 37% или 1 614 880 662 маната.

За первые 7 месяцев НДЦ заключил контракты с 18 эмитентами. Это на 47% или на 16 единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.