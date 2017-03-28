Оборот Национального депозитарного центра снизился

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за январь-февраль 2017 года зарегистрировано 524 сделки. Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 185 единиц или 54,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За 2 первых месяца 83,2% или 436 сделок заключено на бирже, 8,6% или 45 – вне биржи, 8,2% или 43 – по дополнительной эмиссии (на первичном рыке). Число биржевых сделок в годовом исчислении увеличилось на 91,2% или 208 единиц, внебиржевых сделок сократилось на 40,8% или 31 единицу, сделок по дополнительной эмиссии – на 22,9% или 8 единиц.

Общая сумма сделок за отчетный год составила 1 277 263 985 манатов. Это на 5,4% или 65 278 947 маната больше, чем в январе-феврале прошлого года.

За анализируемый период 13,6% или 174 489 525 манатов составила стоимость биржевых сделок, 14,5% или 184 811 860 манатов – внебиржевых, 71,9% или 918 962 600 манатов - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот вырос в 2,1 раза или 91 017 191 манат, внебиржевой – на 69% или 75 470 989 манатов, оборот по допэмиссии сократился на 9,9% или 101 209 233 маната.

За первые 2 месяца НДЦ заключил контракты с 5-ю эмитентами. Это на 44,5% или 4 единицы меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.