Оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 16%

В январе-августе 2023 года оборот контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджане составил около 14,3 млрд манатов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе 2023 года оборот контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджане составил около 14,3 млрд манатов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Кроме того, на данный момент на территории страны установлено 92 588 единиц ККА нового поколения.

"ККА позволяют более прозрачно проводить расчеты, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом", - заявили в организации.