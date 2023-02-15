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Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 20,5%

Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 20,5% В январе текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 1,6 млн манатов, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
15 февраля 2023 г. 13:11
Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 20,5%

В январе текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 1,6 млн манатов, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, в целом в Азербайджане установлено 85 209 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

В Госслужбе отметили, что использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило более прозрачно проводить расчеты, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil NKA-lar vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 20,5 % artıb

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