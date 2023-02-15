Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 20,5%

В январе текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 1,6 млн манатов, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составил 1,6 млн манатов, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, в целом в Азербайджане установлено 85 209 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

В Госслужбе отметили, что использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило более прозрачно проводить расчеты, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.