Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%

Оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане в январе–ноябре этого года составил 25 млрд 54,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно данным, это на 13,1 % больше, чем за тот же период 2024 года. В стране установлено 109 611 ККА нового поколения.

Отмечается, что использование новой системы обеспечивает большую прозрачность расчетов и препятствует незаконному обороту товаров.