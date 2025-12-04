Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%
- 04 декабря, 2025
- 16:12
Оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане в январе–ноябре этого года составил 25 млрд 54,4 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно данным, это на 13,1 % больше, чем за тот же период 2024 года. В стране установлено 109 611 ККА нового поколения.
Отмечается, что использование новой системы обеспечивает большую прозрачность расчетов и препятствует незаконному обороту товаров.
