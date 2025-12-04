Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 16:12
    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%

    Оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане в январе–ноябре этого года составил 25 млрд 54,4 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно данным, это на 13,1 % больше, чем за тот же период 2024 года. В стране установлено 109 611 ККА нового поколения.

    Отмечается, что использование новой системы обеспечивает большую прозрачность расчетов и препятствует незаконному обороту товаров.

    налоговая служба кассовые аппараты оборот кассовых аппаратов
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 13 % artıb
    Elvis

    Последние новости

    17:06
    Фото

    Азербайджанские вина представлены в Китае

    Бизнес
    17:06

    К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета

    Происшествия
    17:03

    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Другие страны
    16:54

    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Внешняя политика
    16:53

    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    В регионе
    16:46

    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    Экология
    16:43

    Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене

    В регионе
    16:43

    Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    16:41

    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Финансы
    Лента новостей