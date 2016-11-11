Оборот БФБ сократился на 45%

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2016 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 4,403 млрд манатов. Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество заключенных сделок в годовом выражении сократилось на 18% - до 36 385.

Производные финансовые инструменты (финансы, товары) составили 3,603 млрд манатов или 81,8% общего оборота биржи, что на 38,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

За 10 месяцев на долю государственных облигаций минфина пришлось 455 млн манатов или 10,3% фондового рынка, что означает прирост в 2,37 раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В то же время рынок акций сократился на 57,4% - до 117 млн манатов, рынок облигаций – на 86,3% - до 226 млн манатов. Объем операций репо сократился в 47 раз в годовом выражении и составил 2,1 млн манатов.