Оборот банковских карт в Азербайджане вырос на 27%

Оборот банковских карт в Азербайджане вырос на 27%

В 2024 году оборот через платежные карты, эмитированные банками в Азербайджане, составил более 126 млрд манатов, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на Выставке финансов и технологий (Fintex Summit) в Баку.

"Согласно данным за апрель 2025 года, ежемесячная сумма безналичных платежей через платежные карты приблизилась к 10 млрд манатов. За 4 месяца сумма безналичных платежей, осуществленных внутренними платежными картами, увеличилась более чем на 67%, а количество - более чем на 91%. Это означает, что 9 из 10 операций, совершаемых внутри страны с использованием платежных карт, осуществляются в безналичной форме", - сказал он.

Он добавил, что продолжается работа по развитию Системы мгновенных платежей, позволяющей обрабатывать платежи в режиме 24/7 напрямую через банковские счета. Расширяется охват системы, повышается ее техническая устойчивость и функциональность, предоставляя пользователям более быстрые и удобные возможности оплаты.