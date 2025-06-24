О нас

Оборот банковских карт в Азербайджане вырос на 27%

Оборот банковских карт в Азербайджане вырос на 27% Оборот банковских карт в Азербайджане вырос на 27%
Финансы
24 июня 2025 г. 10:17
Оборот банковских карт в Азербайджане вырос на 27%

В 2024 году оборот через платежные карты, эмитированные банками в Азербайджане, составил более 126 млрд манатов, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на Выставке финансов и технологий (Fintex Summit) в Баку.

"Согласно данным за апрель 2025 года, ежемесячная сумма безналичных платежей через платежные карты приблизилась к 10 млрд манатов. За 4 месяца сумма безналичных платежей, осуществленных внутренними платежными картами, увеличилась более чем на 67%, а количество - более чем на 91%. Это означает, что 9 из 10 операций, совершаемых внутри страны с использованием платежных карт, осуществляются в безналичной форме", - сказал он.

Он добавил, что продолжается работа по развитию Системы мгновенных платежей, позволяющей обрабатывать платежи в режиме 24/7 напрямую через банковские счета. Расширяется охват системы, повышается ее техническая устойчивость и функциональность, предоставляя пользователям более быстрые и удобные возможности оплаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank kartları ilə dövriyyə 27 % artıb

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi