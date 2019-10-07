Оборот Бакинской фондовой биржи вырос

В январе-сентябре 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 11 007,996 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель повысился на 1,45%.

За год количество сделок возросло на 5,1% - до 3 399.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 9 315,33 млн манатов или 84,6% оборота фондовой биржи. Это на 3,4% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос на 28,1% - до 849,748 млн манатов, операциям REPO – на 54,5%, составив 842,918 млн манатов.