​Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 60%

В январе-феврале этого года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 1 095,765 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 59,8%.

В годовом сравнении количество сделок возросло на 0,4% - до 783.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 450,207 млн манатов или 41,1% оборота фондовой биржи. Это на 82,7% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 7 раз - до 404,353 млн манатов, операциям REPO – в 3,8 раза, составив 241,205 млн манатов.