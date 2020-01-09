​Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 6%

В 2019 году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 14 033,797 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 5,8%.

За год количество сделок возросло на 6,2% - до 5 460.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 11 781,969 млн манатов или 83,95% оборота фондовой биржи. Это на 11,7% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос на 20% - до 1 129,248 млн манатов, операциям REPO - на 83,5%, составив 1 122,58 млн манатов.