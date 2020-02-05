​Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 59%

В январе на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 667,283 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 58,9%.

За год количество сделок возросло на 15,65% - до 377.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 217,2 млн манатов или 32,55% оборота фондовой биржи. Это на 84,75% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 7,9 раза - до 396,906 млн манатов, операциям REPO - на 42,5%, составив 53,177 млн манатов.