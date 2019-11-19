Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 2%

В январе-октябре 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 12 138,92 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель понизился на 1,75%.

За год количество сделок возросло на 5,9% - до 4 428.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 10 285,445 млн манатов или 84,7% оборота фондовой биржи. Это на 7,25% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос на 23,6% - до 884,712 млн манатов, операциям REPO – на 75,7%, составив 968,763 млн манатов.