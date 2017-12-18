Оборот Бакинской фондовой биржи вырос в 2,2 раза

© Report

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2017 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 11,634 млрд манатов, что означает рост в 2,2 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 82,4%, до 79 996.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 5,158 млрд манатов или 44,3% оборота фондовой биржи. Это на 25% превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 7,25 раза, до 4,967 млрд манатов, по акциям – в 6 раз, до 704 млн манатов, по облигациям – в 2,9 раза, до 788 млн манатов, операциям REPO – в 8,2 раза, до 17 млн манатов.