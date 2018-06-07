Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти втрое

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2018 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 9,95 млрд манатов, что означает рост в 3 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 62%, до 48 552.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 4,291 млрд манатов или 43% оборота фондовой биржи. Это в 2,5 раза превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 6,9 раза, до 4,932 млрд манатов, по акциям снизился в 9 раз, до 67 млн манатов, по облигациям - на 0,7%, до 283 млн манатов, операциям REPO увеличился в 33 раза, до 378 млн манатов.