Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти втрое

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте 2018 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 5,582 млрд манатов, что означает рост в 2,8 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 50,4%, до 26 837.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 2,557 млрд манатов или 45,8% оборота фондовой биржи. Это в 2,7 раза превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 9,2 раза, до 2,608 млрд манатов, по акциям снизился на 90,65%, до 0,056 млрд манатов, по облигациям - на 11,6%, до 0,146 млрд манатов, операциям REPO увеличился в 47,4 раза, до 0,2151 млрд манатов.