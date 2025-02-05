Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти в 5 раз

В январе 2025 года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составила 10 млрд 309,119 млн манатов, что в 4,55 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2025 года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составила 10 млрд 309,119 млн манатов, что в 4,55 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

В отчетный период число заключенных сделок увеличилось в 3,4 раза и составило 3 189.

95,7% оборота БФБ или 9 млрд 868,02 млн манатов пришлось на операции репо, что в 6,15 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Стоимость сделок по государственным ценным бумагам снизилась на 87% до 65,881 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам увеличилась в 2,4 раза до 375,217 млн манатов.