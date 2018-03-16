Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти в 3 раза

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 4,092 млрд манатов, что означает рост в 2,8 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 68,9%, до 17 802.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 1,896 млрд манатов или 46,3% оборота фондовой биржи. Это в 3,2 раза превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 12,1 раза, до 1,959 млрд манатов, по акциям снизился на 94,8%, до 0,031 млрд манатов, по облигациям вырос на 55%, до 0,135 млрд манатов, операциям REPO – в 35,5 раза, до 0,071 млрд манатов.