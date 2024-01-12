Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос на 83%

В 2023 году общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 27 млрд 335,355 млн манатов.

В 2023 году общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 27 млрд 335,355 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 82,9% больше, чем в 2022 году.

Число заключенных за последний год сделок увеличилось на 23% и составило 12 918.

63,6% оборота БФБ или 17 млрд 384,461 млн манатов пришлось на сделки репо. Это в 3,4 раза больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке государственных ценных бумаг увеличилась на 1,1% и составила 87 млрд 405,581 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилась на 1,9% - до 1 млрд 545,314 млн манатов.