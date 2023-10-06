Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос на 74%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-сентябрь текущего года составила 15 млрд 909,046 млн манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-сентябрь текущего года составила 15 млрд 909,046 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 73,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 48,5% и составило 9 217.

На государственные ценные бумаги пришлось 6 млрд 179,771 млн манатов или 38,8% оборота БФБ. Это на 25,9% больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 37,1% и составила 1 млрд 035,749 млн манатов, а стоимость сделок РЕПО увеличилась в 2,5 раза и составила 8 млрд 693,527 млн манатов.