Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 69%

Общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), в январе-июне текущего года составила 40 млрд 254,687 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 68,9%больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество заключенных сделок за последний год увеличилось в 2 раза и составило 17 760.
85,2% оборота БФБ, или 34 млрд 278,943 млн манатов, пришлось на долю операций репо, что на 87,9 % больше, чем годом ранее.
За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 5,2%, до 4 млрд 553,868 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - на 13,3%, до 1 млрд 421,876 млн манатов.