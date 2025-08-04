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Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 69%

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 69% В январе-июне текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 40 млрд 254,687 млн манатов.
Финансы
4 августа 2025 г. 17:47
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 69%

Общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), в январе-июне текущего года составила 40 млрд 254,687 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 68,9%больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных сделок за последний год увеличилось в 2 раза и составило 17 760.

85,2% оборота БФБ, или 34 млрд 278,943 млн манатов, пришлось на долю операций репо, что на 87,9 % больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 5,2%, до 4 млрд 553,868 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - на 13,3%, до 1 млрд 421,876 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 69 % artıb

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