Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 69%

В январе-июне текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 40 млрд 254,687 млн манатов.

Общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), в январе-июне текущего года составила 40 млрд 254,687 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 68,9%больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных сделок за последний год увеличилось в 2 раза и составило 17 760.

85,2% оборота БФБ, или 34 млрд 278,943 млн манатов, пришлось на долю операций репо, что на 87,9 % больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 5,2%, до 4 млрд 553,868 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - на 13,3%, до 1 млрд 421,876 млн манатов.