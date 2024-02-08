President
О нас

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 54%

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 54% В январе текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 2 млрд 269,04 млн манатов.
Финансы
8 февраля 2024 г. 17:26
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 54%

В январе текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 2 млрд 269,04 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 54,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число заключенных за последний год сделок сократилось на 1,5% - до 929.

70,7% оборота БФБ или 1 млрд 605,236 млн манатов пришлось на сделки репо. Это двое больше по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период стоимость сделок на рынке государственных ценных бумаг снизилась на 21,5% и составила 507,623 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась в 4,3 раза - до 156,182 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku Stock Exchange turnover jumps 54%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 54 % artıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля 2024 г. 16:15
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
8 февраля 2024 г. 03:05
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 01:25
Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента
Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента
8 февраля 2024 г. 00:40
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 22:29
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 21:37
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
7 февраля 2024 г. 20:16
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
7 февраля 2024 г. 20:14
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi