Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 54%

В январе текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 2 млрд 269,04 млн манатов.

В январе текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 2 млрд 269,04 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 54,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число заключенных за последний год сделок сократилось на 1,5% - до 929.

70,7% оборота БФБ или 1 млрд 605,236 млн манатов пришлось на сделки репо. Это двое больше по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период стоимость сделок на рынке государственных ценных бумаг снизилась на 21,5% и составила 507,623 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась в 4,3 раза - до 156,182 млн манатов.