Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 28%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-октябрь текущего года составила 13 039,9 млн манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-октябрь текущего года составила 13 039,9 млн манатов.

Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 97,5% и составило 9 231.

На государственные ценные бумаги пришлось 50,4% оборота или 6 573,487 млн манатов. Это на 1,7% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг снизилась примерно в 4,2 раза и составила 418,928 млн манатов, по операциям РЕПО выросла почти в 3,5 раза и составила 6 047,494 млн манатов.