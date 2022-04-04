Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 20%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-март текущего года составила 5 101,621 млн. манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-март текущего года составила 5 101,621 млн. манатов.

Это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 8,4% и составило 2 833.

На государственные ценные бумаги пришлось 2 737,901 млн манатов или 53,7% оборота БФБ. Это на 10,65% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 67% - до 224,405 млн манатов, по операциям РЕПО - почти в 2 раза - до 2 139,315 млн манатов.