Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

В январе-июле текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 23 млрд 827,201 млн манатов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 23 млрд 827,201 млн манатов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 33,7% и составило 8 709.

На долю операций репо пришлось 76,6% оборота БФБ или 18 млрд 243,220 млн манатов, что в 3,7 раза больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла на 7,5% - до 4 329,042 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам выросла на 64,8% - до 1 млрд 254,939 млн манатов.