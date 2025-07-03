Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

В январе-июне текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 36 млрд 622,506 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных сделок за последний год увеличилось в 2,2 раза и составило 15 257.

85,2% оборота БФБ, или 31 млрд 220,201 млн манатов, пришлось на долю операций репо, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 11,4% до 4 млрд 71,731 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - на 13,4% до 1 млрд 330,574 млн манатов.