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Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое
Финансы
3 июля 2025 г. 16:13
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

В январе-июне текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 36 млрд 622,506 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных сделок за последний год увеличилось в 2,2 раза и составило 15 257.

85,2% оборота БФБ, или 31 млрд 220,201 млн манатов, пришлось на долю операций репо, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 11,4% до 4 млрд 71,731 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - на 13,4% до 1 млрд 330,574 млн манатов.

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