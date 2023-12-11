Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем на 76%

В январе-ноябре 2023 года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 21 млрд 836,902 млн манатов.

В январе-ноябре 2023 года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 21 млрд 836,902 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 76,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число заключенных за последний год сделок выросло на 29,4% - до 11 613.

60% оборота БФБ или 13 млрд 098,741 млн манатов пришлось на сделки репо. Это в 3 раза больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке государственных ценных бумаг увеличилась на 10,7% и составила 7 млрд 400,511 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась на 4,9% - до 1 млрд 337,650 млн манатов.